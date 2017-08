Felipe Bardi é bicampeão em três provas no Estadual Sub-20

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O velocista Felipe Bardi dos Santos, de Americana, conquistou a medalha de ouro nas três provas que disputou no Campeonato Estadual de Atletismo Sub-20, realizado no último fim de semana na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo. Este foi o segundo título estadual do atleta, que já havia sido campeão nas três provas em 2016. O americanense, que defendeu a equipe do Sesi de Santo André na competição, subiu ao lugar mais alto do pódio nos 100m e 200m rasos e no revezamento 4x100m rasos.

Bardi alcançou o ouro com tempos de 10.45s nos 100m, 21.09s nos 200m e 43.04s no revezamento, em que correu junto de Rafael de Andrade Bispo da Silva, Adrain Vieira e David Lincoln. “Fui medalhista de ouro nas três provas que disputei assim como no ano passado. Foi a última competição do ano para mim e queria muito este bicampeonato. Deu tudo certo e até fiz minha melhor marca do ano na prova dos 200m”, comemorou o atleta, que tem 18 anos e a partir do ano que vem começará a competir na categoria até 23 anos.

Só neste ano, Bardi já conquistou outros títulos importantes, representando a seleção brasileira, como o bronze nos 100m rasos do Pan-Americano Sub-20 e o bronze nos 100m e o ouro no revezamento do Sul-Americano.