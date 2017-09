Federer vence Feliciano López e encara Kohlschreiber nas oitavas do US Open

Terceiro do mundo, Federer vinha de um US Open complicado, ao atuar com pouca confiança nas primeiras rodadas e precisar de cinco sets nos dois jogos. Mas tudo mudou contra Feliciano López, 35º do mundo.

Por uma vaga nas quartas de final, Federer vai duelar contra o alemão Philipp Kohlschreiber, 37º do ranking da ATP, que derrotou o australiano John Millman também por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/2 e 6/4. Os dois já se enfrentaram 11 vezes. E o suíço venceu todas.

Roger Federer está nas oitavas de final do US Open. Com tranquilidade, depois de sofrer nas duas primeiras rodadas, o suíço superou na noite deste sábado o espanhol Feliciano López por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 7/5.

Com 32 winners, 13 aces e apenas 16 erros não forçados, o suíço dominou o adversário, obteve cinco quebras em 12 chances e retomou a confiança para a sequência do US Open, o último Grand Slam da temporada.

“Estou realmente satisfeito com a minha performance. Foi precisa, eu creio, e talvez é o que eu necessite para a próxima rodada”, festejou Federer, que alcançou a marca de 81 vitórias no Grand Slam norte-americano.

FEMININO – Em duelo bastante disputado, a norte-americana Madison Keys contou com o apoio da torcida local para superar a russa Elena Vesnina por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/1.

A 15ª favorita, contudo, terá um duelo complicado nas oitavas de final. Enfrenta a ucraniana Elina Svitolina, que derrotou a norte-americana Shelby Rogers por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. Atual número 4 do mundo, Svitolina pode assumir a liderança do ranking se for campeã do US Open.