Federer cai para australiano na estreia em Miami e perderá nº 1 para Nadal

Após dois títulos em sequência, num grande início de temporada, Roger Federer sofreu neste sábado sua segunda derrota seguida em 2018. Logo em sua estreia no Masters 1000 de Miami, onde defendia o título, o suíço foi surpreendido pelo australiano Thanasi Kokkinakis ao levar uma virada, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/7 (4/7).

A inesperada derrota terá uma dura consequência para Federer. Ele perderá a posição de número 1 do mundo para o espanhol Rafael Nadal. Como defendia o título em Miami, o suíço precisava ao menos chegar às quartas de final para garantir a liderança do ranking. Nadal retomará a ponta mesmo sem jogar desde o Aberto da Austrália, único torneio que disputou neste ano.

Federer perdeu a segunda consecutiva porque vinha de revés na final do Masters de Indian Wells. No domingo passado, ele foi vice-campeão ao ser superado pelo argentino Juan Martín del Potro. O tenista da Suíça não sofria duas derrotas em sequência desde o fim de 2014, quando perdeu a decisão do ATP Finals e, depois, a estreia no confronto da final da Copa Davis.

Apesar disso, ele segue com grande retrospecto na temporada. São 17 vitórias seguidas, seu recorde em início de temporada na carreira, e apenas duas derrotas. Kokkinakis, por sua vez, conquistou a maior vitória de sua trajetória no profissional. O tenista de 21 anos é o atual 175º do mundo, mas já foi o 69º.

Franco favorito para o duelo deste sábado, Federer não deu chances ao australiano no primeiro set. Obteve a primeira quebra de saque do jogo no quarto game, abriu 3/1 e não teve problemas para fechar a parcial em apenas 34 minutos, sem sequer ter o serviço ameaçado.

No segundo set, porém, o suíço caiu de rendimento no fundamento. Cometeu duas duplas faltas e colocou em quadra apenas 54% do primeiro saque. Kokkinakis aproveitou o momento favorável na devolução e faturou uma quebra de saque, no quarto game, encaminhando o empate no confronto.

O terceiro set começou mais equilibrado. Federer fechava seus games de saque com mais facilidade e chegou a ter dois break points, não aproveitados. Mesmo pressionado, o rival se segurou no serviço e levou o duelo para o tie-break, sem conseguir ameaçar o saque do favorito. O suíço, então, cometeu mais erros nos momentos decisivos e Kokkinakis buscou a importante vitória.

Na terceira rodada, o tenista da Austrália vai encarar o espanhol Fernando Verdasco, que eliminou mais cedo o compatriota Guillermo Garcia-López com uma contundente virada: 4/6, 6/0 e 6/2.

OUTROS RESULTADOS – Também neste sábado, o checo Tomas Berdych, o espanhol David Ferrer e o italiano Fabio Fognini garantiram seus lugares na terceira rodada em Miami. Berdych bateu o japonês Yoshihito Nishioka por 6/1 e 6/4. Seu próximo adversário será o jovem local Frances Tiafoe, que despachou o britânico Kyle Edmund por 7/6 (7/4), 4/6 e 7/6 (7/5).

Ferrer, por sua vez, eliminou o russo Evgeny Donskoy por duplo 6/2. Na sequência, ele terá pela frente o alemão Alexander Zverev, atual número cinco do mundo. Já Fognini passou pelo convidado espanhol Nicola Kuhn por 6/2 e 6/4. Também avançaram o russo Karen Khachanov, o croata Borna Coric e o local Sam Querrey.