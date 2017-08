Federer arrasa espanhol e avança à semifinal do Masters de Montreal

Depois de levar um susto contra David Ferrer, Roger Federer encontrou mais facilidade para vencer outro espanhol nesta sexta-feira e garantir seu lugar na semifinal do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. O suíço derrotou Roberto Bautista Agut em sets diretos, com duplo 6/4, em apenas 1h08min.

Segundo cabeça de chave, Federer entrou em quadra nesta sexta como o principal favorito ao título porque o espanhol Rafael Nadal, cabeça um, foi eliminado na noite de quinta, diante do jovem canadense Denis Shapovalov. Com a queda precoce do rival, o suíço entrou na briga pela posição de número 1 do mundo.

Federer, atual número três do mundo, ainda não tem chances de assumir a ponta na próxima atualização da lista, na segunda-feira, mas poderia brigar com Nadal pelo topo no Masters de Cincinnati, na próxima semana. Já é certo que o escocês Andy Murray perderá a posição de líder do ranking porque vem se ausentando das competições. A briga ficará entre Federer e Nadal.