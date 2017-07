Favorito, Goffin perde de holandês e cai nas quartas em Gstaad

Algoz do brasileiro Thiago Monteiro, o holandês Robin Haase eliminou nesta sexta-feira o principal favorito ao título do Torneio de Gstaad. Ele superou o belga David Goffin, atual 13º do mundo e cabeça de chave número 1 da competição suíça, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.

Atual 50º do ranking, Haase vai enfrentar na semifinal o alemão Yannick Hanfmann. Vindo do qualifying, o 170º do mundo superou o português João Sousa em três sets, com parciais de 6/7 (10/12), 6/2 e 6/2.

Apesar do embalo do holandês, o favoritismo pende para o outro lado da chave. O italiano Fabio Fognini, quarto cabeça de chave, e o espanhol Roberto Bautista Agut, segundo pré-classificado, vão disputar a outra semifinal do torneio suíço, de nível ATP 250.