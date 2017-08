Favorito, Bautista Agut vence Baghdatis e vai às quartas em Winston-Salem

Cabeça de chave número 1 e principal favorito ao título em Winston-Salem, o tenista espanhol Roberto Bautista Agut derrotou o cipriota Marcos Baghdatis por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e garantiu seu lugar nas quartas de final da competição norte-americana, de nível ATP 250.

Bautista Agut, atual 15º do ranking, dominou o 82º com facilidade no set inicial, quando não teve nem o saque ameaçado. O espanhol fechou a primeira parcial com uma quebra de saque. Na segunda, concedeu chances ao cipriota e até perdeu o serviço. Mas faturou mais duas quebras e assegurou a vitória, após 1h23min.

O próximo adversário do espanhol será o local Taylor Fritz, que avançou ao derrotar o italiano Paolo Lorenzi, sétimo cabeça de chave, por 7/6 (7/3) e 7/6 (7/5), também nesta quarta.