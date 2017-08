Favoritas, Muguruza vai às semifinais em Stanford e Halep abandona em Washington

A passagem do tour da WTA pelos Estados Unidos viu as principais favoritas dos torneios de Stanford e Washington, Garbiñe Muguruza e Simona Halep, respectivamente, terem dias bem diferentes nesta sexta-feira. A espanhola Muguruza confirmou sua condição e chegou às semifinais da competição na Califórnia. Já a romena Halep sentiu um problema físico e precisou abandonar sua partida na capital norte-americana.

Em Stanford, Muguruza não teve qualquer trabalho para eliminar a croata Ana Konjuh. Cabeça de chave número 1, ela bateu a quinta favorita do torneio por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. A espanhola foi amplamente dominante no confronto e precisou de apenas uma hora para garantir a classificação.

Agora, Muguruza espera para conhecer sua adversária, que sairá do confronto entre a norte-americana Madison Keys, terceira cabeça de chave, e a ucraniana Lesia Tsurenko, sétima.