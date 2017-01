Favorita, França bate Eslovênia e vai à sua sétima final do Mundial de Handebol

A seleção francesa confirmou o favoritismo e garantiu vaga na decisão do Mundial Masculino de Handebol nesta quinta-feira. Dona da casa, a equipe conseguiu a classificação ao derrotar a Eslovênia por 31 a 25, em Paris, diante de uma Accorhotels Arena tomada, com 15.609 pessoas, lotação máxima do ginásio.

Maior campeã da competição, a França tentará seu sexto título mundial. O país chegou à sétima final e agora espera o vencedor do confronto entre Croácia e Noruega, nesta sexta-feira, para conhecer seu adversário na grande decisão que acontecerá no próximo domingo.

LEIA TAMBÉM: Ouro no judô, Kayla Harrison assina com rival do UFC

A França também defende o título, uma vez que foi campeã na última edição do Mundial, em 2015, no Catar. E nesta quinta, começou de forma arrasadora, abrindo 4 a 1 em sete minutos. Superiores, os donos da casa mantiveram o ritmo e foram para o intervalo com vantagem de três gols: 15 a 12.

No início da segunda etapa, a Eslovênia ameaçou reagir, mas logo o time francês retomou o comando. Diante do desespero do adversário, aproveitou para abrir vantagem e definir o placar final. O goleiro Vincent Gerard foi eleito o melhor em quadra, mas os anfitriões também contaram com dias inspirados de Nedim Remili, autor de seis gols, e Valentin Porte, com cinco.