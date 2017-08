Evandro e André Stein batem austríacos e vão à semi do Finals de vôlei de praia

Evandro e André Stein deram neste sábado mais uma prova do ótimo momento que vivem e garantiram vaga nas semifinais do World Tour Finals do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, torneio disputado em Hamburgo, na Alemanha, que fecha a temporada da modalidade. Para isso, eles bateram nas quartas os austríacos Doppler e Horst por 2 sets a 0, com parciais de 21/15, 22/20.

Os brasileiros dominaram o confronto e ampliaram a “freguesia” dos austríacos. Afinal, foi justamente diante de Doppler e Horst que eles se sagraram campeões mundiais há duas semanas, na casa dos adversários. O desempenho em Hamburgo e na temporada tem agradado bastante Evandro.

LEIA TAMBÉM: Froome sofre queda e ciclista alemão fatura 2ª etapa da Volta da França

“Estou muito satisfeito. Estamos fazendo um bom torneio e é ótimo estar em minha terceira semifinal de World Tour Finals em três anos. Se pudermos manter nossa consistência e continuarmos jogando bem, podemos seguir em frente em busca do pódio”, disse o jogador, bronze em 2015 e prata em 2016, ao lado de Pedro Solberg.