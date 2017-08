Evandro e André batem anfitriões e faturam Mundial de Vôlei de Praia na Áustria

O Brasil subiu no lugar mais alto do pódio no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, em Viena, na Áustria. Logo em sua primeira temporada atuando juntos, Evandro e André surpreenderam os favoritos e garantiram o título da competição com uma bela vitória na decisão sobre a dupla da casa Doppler e Horst por 2 sets a 0, com parciais de 23/21 e 22/20, neste domingo.

Em uma arena lotada e embalando os austríacos, Evandro e André calaram as arquibancadas com uma atuação segura e decisiva nos momentos finais dos sets. Com isso, os dois brasileiros conquistaram pela primeira vez o Mundial, que é disputado a cada dois anos.

Até pelo pouco tempo atuando juntos, Evandro e André entraram como zebras na competição, que tinha os atuais campeões olímpicos Alison e Bruno Schmidt como maiores esperanças de título do Brasil. E depois de uma primeira fase apenas razoável, com direito a derrota para a dupla mexicana Virgen e Otiveros, os brasileiros arrancaram no mata-mata para a conquista.