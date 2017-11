‘Estou motivado para vencer e manter a vice-liderança’, diz Vettel

Mesmo com Lewis Hamilton batendo logo no início do treino classificatório deste sábado, Sebastian Vettel não conseguiu superar a Mercedes. O piloto da Ferrari foi derrotado na última volta por Valtteri Bottas por apenas 0s038 e acabou ficando na segunda posição no grid de largada do GP do Brasil, que começará às 14 horas deste domingo, em Interlagos.

“Eu fiquei feliz com a primeira volta. Sabia que na última curva eu tinha perdido um pouco de tempo. De qualquer forma, acho que foi um dia positivo, melhoramos o carro hoje”, disse Vettel, em entrevista coletiva após o treino classificatório em São Paulo, onde ele lutará para manter a vice-liderança do Mundial e assim aumentar as suas chances de assegurar o vice-campeonato desta temporada.

Seu principal adversário neste sábado, Valtteri Bottas cravou o tempo de 1min08s322, a volta mais rápida já registrada na história do Autódromo de Interlagos. O finlandês quebrou o recorde de treinos no GP brasileiro, superando o alemão Nico Rosberg, que registrou 1min10s023 em 2014. Vettel também correu abaixo do recorde, com 1min08s360, mas não o suficiente para desbancar Bottas.