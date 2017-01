Espanha atropela Eslovênia e será rival do Brasil no Mundial de Handebol

Menos de cinco meses depois de anunciar sua saída da seleção brasileira masculina de handebol, Jordi Ribera vai encontrar seus antigos comandados. Nesta quinta-feira, a Espanha venceu a Eslovênia por 28 a 18 e, classificada em primeiro no Grupo B, vai encarar o Brasil, quarto do Grupo A, nas oitavas de final do Mundial de Handebol.

Ribera, espanhol, comandou a seleção de 2004 a 2008 e, depois, também de 2012 a 2016. Sob o comando dele, o Brasil evoluiu bastante no handebol masculino, a ponto de, nos Jogos do Rio, jogar de igual para igual com as principais potências da modalidade.

O trabalho fez ele ser convidado para treinar a Espanha. Ele aceitou a oferta e, sob o comando dele, a Espanha passou invicta pela primeira fase do Mundial, depois de ficar fora da Olimpíada.

Já o Brasil, treinado por Washington Nunes, seu ex-auxiliar, perdeu de França, Noruega e Rússia e terminou em quarto lugar no grupo. Nesta quinta, pela última rodada, o revés foi para os russos, por 28 a 24.

“Nossa primeira fase, evidentemente, não foi tão positiva porque tivemos três derrotas e duas vitórias, mas viemos com a intenção de nos classificarmos para as oitavas de final e conseguimos”, comentou Nunes, após a derrota.

“Estamos em um processo de construção. Evidente que as pretensões que tínhamos de passar às oitavas como terceiros colocados eram melhores, mas agora o que vier temos que encarar como time grande e jogar de igual para igual. Não podemos fugir da responsabilidade de fazer o que for possível”, completou.

O duelo entre Brasil e Espanha está marcado para sábado, às 21h45 locais (18h45 de Brasília), em Montpellier. Pelo chaveamento, quem avançar pega o vencedor do duelo entre o segundo colocado do Grupo D e o e o segundo do Grupo C. Faltando uma rodada, Egito e Croácia ocupam essas posições.

Após seis edições seguidas caindo na primeira fase, agora o Brasil alcança as oitavas pela terceira vez seguida. Em 2013, caiu diante da Rússia, por 27 a 26. Em 2015, para a Croácia, por 26 a 25, também diferença de apenas um gol.