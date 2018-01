Escolinhas de esportes de Nova Odessa têm vagas em 12 modalidades

“Contamos com alguns professores concursados e também com vários profissionais que dão as aulas de forma voluntária. Para nós, é uma parceria de extrema importância, pois nos permite atender nossas crianças e adolescentes, incentivando desde cedo a prática de atividades esportivas e, quem sabe, formando futuros atletas de nossa cidade”, afirmou o secretário de Esportes, Cultura e Lazer, Levi Tosta.

A Secretaria de Esportes de Nova Odessa oferece 12 modalidades de atividades gratuitas para crianças a partir dos 6 anos de idade. As aulas são realizadas nos ginásios e campos de futebol da cidade e as turmas, que iniciam em 1º de fevereiro, estão com vagas abertas.

Segundo o secretário, a Prefeitura atende atualmente cerca de 1,2 mil alunos em diferentes modalidades. “É importante destacar que temos vagas tanto para meninos quanto para as meninas que querem se exercitar e aprender uma nova modalidade”, afirmou.

Nos ginásios do Jardim Santa Rosa, Santa Luiza e São Manoel e também nos campos de futebol do Jardim Progresso, Jardim Alvorada e São Manoel acontecem as aulas de futsal, futebol, handebol, basquete e vôlei. O Ginásio do Jardim São Jorge também recebe algumas modalidades, no entanto, o espaço está em reforma.

No Ginásio do Jardim Santa Rosa também são desenvolvidas, com professores voluntários, as aulas de muay thai, kung fu, taekwondo, judô, corfebol e damas e xadrez. “É uma excelente oportunidade de aprender um esporte novo, conhecer novos amigos e de promoção à saúde”, frisou o secretário.

Outras informações podem ser obtidas na Secretaria de Esportes, que fica no Ginásio de Esportes Jaime Nércio Duarte, na Rua João Bassora, 543, no Jardim Santa Rosa. O telefone é 3498-1561.