Erupção de vulcão em Bali atinge resorts e provoca fechamento de aeroporto

Um vulcão na ilha indonésia de Bali retomou a atividade com erupções que espalharam cinzas em resorts e aldeias próximas e forçou o fechamento do pequeno aeroporto internacional na ilha próxima de Lombok. O monte Agung entrou em erupção no sábado à noite e três vezes no domingo. As nuvens de cinzas forçaram o fechamento do aeroporto da ilha de Lombok até pelo menos às 6 horas desta segunda-feira, informou uma autoridade aeroportuária.

A maioria dos voos domésticos e internacionais agendados para este domingo foram realizados normalmente no aeroporto de Bali, depois de uma grande quantidade de cancelamentos no sábado à noite.

Autoridades da Defesa Civil disseram que cinzas de até meio centímetro caíram em aldeias ao redor do vulcão e soldados e policiais distribuíram máscaras e determinaram a evacuação das pessoas de uma zona de exclusão ao redor do vulcão