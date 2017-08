Errani é suspensa por dois meses pela ITF por caso de doping

A italiana também teve os seus resultados anulados no período entre 16 de fevereiro e 7 de junho. Nesse período, a sua melhor campanha foi ter avançado até as semifinais do Torneio de Rabat, no Marrocos. Em Roland Garros, caiu na segunda rodada. A punição a Errani se encerrará em 2 de outubro, o que a impedirá de participar do US Open.

Errani foi finalista da edição de 2012 de Roland Garros, perdendo a decisão para a russa Maria Sharapova, além de ter completado um Grand Slam de carreira nas duplas com a também italiana Roberta Vinci.

Hoje a número 98 do mundo, Errani possui nove títulos de simples e 25 nas duplas em torneios da WTA. A sua melhor posição no ranking foi a quinta colocação, alcançada em 2013. Ela também ajudou a Itália a conquistar três títulos da Fed Cup.