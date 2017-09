Equipe de Sumaré brilha no Circuito Regional de atletismo

Foto: Divulgação

A equipe de atletismo de Sumaré conquistou 19 medalhas na 2ª etapa do Circuito Regional de Atletismo, realizada no último sábado, em Piracicaba. Foram 4 ouros, 11 pratas e 4 bronzes. O grande destaque da equipe de Sumaré foi Luana Stephany Santos, com três medalhas (ouro, prata e bronze).

Outros destaques foram Ana Lívia Carneiro (ouro), Igor de Campos Oliveira (ouro), Erika Moreira Gomes (ouro), Guilherme de Jesus Brota (duas pratas) e Kauan Soares Menezes (duas pratas).

Ao todo, participaram da competição mais de 300 crianças de 10 cidades paulistas, dividias em categorias por faixa etária, entre 10 e 16 anos.