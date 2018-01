Entidade defende farmácia acusada por Bellucci em caso de doping

A Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag) saiu em defesa da Body Lab, farmácia de manipulação que o tenista Thomaz Bellucci acusou de contaminação cruzada em seu caso de doping. Segundo a entidade, a contaminação alegada pelo atleta é “improvável”. A defesa de Bellucci afirmou em entrevista ao Estado que vai processar a farmácia.

O tenista, ex-número 21 do mundo, revelou na semana passada que foi flagrado em teste antidoping em julho. Ele foi notificado somente em setembro e alegou lesão para se afastar do circuito nos últimos meses do ano. A punição aplicada pela Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) saiu somente no dia 31 de dezembro.

LEIA TAMBÉM: Monfils e Simon encerram jejuns e são campeões no Catar e na Índia

Bellucci foi punido com suspensão de cinco meses por causa da presença do diurético hidroclorotiazida em uma amostra sua. A decisão, porém, foi retroativa ao início de setembro. Desta forma, ele poderá voltar a jogar em fevereiro. Antes, ficará de fora do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada.