Em último no grid, Hamilton afirma: ‘Espero divertir a torcida’

O tetracampeão mundial e recordista de pole positions na Fórmula 1 vai experimentar no GP do Brasil, em Interlagos, neste domingo, a rara sensação de largar em último lugar. O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, bateu logo no começo do treino classificatório, neste sábado, não conseguiu marcar tempo e, ao fim da participação na pista, disse apenas que pretende dar ao torcedor uma corrida divertida.

“Eu não tenho muito escolha. É uma grande pista para guiar. Eu gosto muito da torcida aqui e tomara que eu consiga propiciar algum entretenimento amanhã (domingo)”, disse para emissoras de rádio e televisão depois da primeira parte do treino classificatório. O piloto não conseguiu fazer a curva do Laranjinha, rodou e bateu ainda antes de conseguir abrir a primeira volta.

O acidente tirou Hamilton da disputa por posição e o fará sair da 20ª posição. O campeão mundial desta temporada foi o mais rápido nas duas primeiras sessões treinos livres e cravou o segundo melhor tempo no sábado pela manhã. Apesar de favorito à pole position, o inglês, que venceu a corrida no Brasil em 2016, terá de sair do último lugar e fazer uma prova de recuperação.