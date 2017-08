Em seu 1º julgamento, tribunal único de doping suspende judoca por 3 anos e meio

O Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJDAD) realizou o seu primeiro julgamento nesta terça-feira, em Brasília, e suspendeu um judoca por três anos e meio – o nome e o sexo não foram revelados devido ao sigilo do processo. O atleta testou positivo para o anabolizante estanozonol e estará suspenso preventivamente após a notificação. O atleta, a procuradoria (responsável pela acusação) e a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) têm um prazo de 21 dias para entrar com recurso.

“O sigilo é uma determinação da Wada. Se, após 21 dias, ele não entrar com um recurso, aí o nome pode ser divulgado. Caso ele entre com um recurso, a identidade só pode ser revelada ao final do processo”, explicou Luciano Hostins, presidente do TJDAD.

LEIA TAMBÉM: Com vantagem de 23 segundos, Froome mantém liderança da Volta da França

O tribunal foi criado por exigência da Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês), que determinava que o País tivesse um tribunal único para julgar todos os casos de doping. Antes da criação do Tribunal, os casos de dopagem eram julgados pelos Tribunais de Justiça Desportiva das confederações brasileiras.