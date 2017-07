Em preparação para o Grand Prix, Brasil vence Turquia em amistoso

No penúltimo teste antes do início do Grand Prix, a seleção brasileira feminina de vôlei venceu nesta segunda-feira a Turquia por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/18 e 25/09, em amistoso disputado em Istambul. A competição terá início na sexta-feira, também em solo turco.

Em ritmo de treino, Brasil e Turquia disputaram ainda dois sets adicionais ao fim do amistoso. E cada equipe levou uma parcial, ambas pelo placar de 25/22. Os dois treinadores aproveitaram a oportunidade para fazer estes em seus times.

LEIA TAMBÉM: Seleção feminina de vôlei vence Polônia na estreia em Montreux

O técnico José Roberto Guimarães escalou a seleção nesta segunda com Roberta, Tandara, Natália, Rosamaria, Carol e Bia. Suelen foi a líbero. No decorrer do amistoso, ele promoveu as entradas de Naiane, Monique, Amanda e Adenízia.