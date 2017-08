Em jogo com troca de rede, Brasil ganha outra no Sul-Americano de Vôlei Masculino

Assim como aconteceu na estreia contra o Paraguai no dia anterior, a seleção brasileira masculina de vôlei não teve trabalho algum para vencer mais uma vez pelo Sul-Americano, que está sendo disputado no Chile e vale vaga ao Mundial de 2018 ao país campeão. Nesta terça-feira, na cidade de Temuco, bateu a Venezuela por 3 sets a 0 – com parciais de 25/10, 25/16 e 25/14 – e teve trabalho, sim, para trocar a rede da quadra, que caiu e teve de ser trocada no final do terceiro set.

Quando o placar já apontava 22 a 12 para o Brasil na terceira parcial, o jogo precisou ser paralisado por cerca de 15 minutos para a troca da rede, que apresentou defeito. O central Lucão, um dos mais altos do Brasil, até chegou a ajudar a organização na reposição do material.

LEIA TAMBÉM: Thaisa passará por cirurgia e fica fora por 6 meses

Com o resultado pela segunda rodada, o Brasil lidera o Grupo A com duas vitórias. Nesta quarta-feira, pela terceira e última rodada, os comandados do técnico Renan Dal Zotto pegam a Colômbia, às 15 horas (de Brasília), fechando a primeira fase. No outro jogo da chave, a Colômbia venceu o Paraguai por 3 sets a 0 (parciais de 25/18, 25/16 e 25/17). No Grupo B, Argentina e Chile estão com duas vitórias e duelam pelo primeiro lugar.