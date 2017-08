Em estreia no Mundial, Bolt segura ritmo e avança à semifinal dos 100m

Usain Bolt não decepcionou em sua estreia no Mundial de Londres. Nesta sexta-feira, o velocista jamaicano venceu com facilidade sua bateria na prova dos 100 metros e garantiu a vaga na semifinal. O atleta de 30 anos busca a medalha de ouro na prova mais tradicional do atletismo em sua despedida das pistas.

Bolt foi o mais rápido da última bateria das eliminatórias. Ele cruzou a linha de chegada com o tempo de 10s07. Como de costume, o jamaicano fez uma largada lenta, mas se recuperou rapidamente e superou todos os seus rivais nos metros finais mesmo reduzindo claramente o ritmo. O britânico James Dasaolu chegou em segundo, com 10s13, e o francês Jimmy Vicaut, em terceiro, com 10s15.

No geral, Bolt entrou na semifinal com o oitavo melhor tempo das eliminatórias. O mais veloz foi Julian Forte, compatriota de Bolt. Único a correr abaixo da marca de 10 segundos, ele anotou 9s99. O norte-americano Christian Coleman foi o segundo mais rápido, com 10s01. E o marfinense Ben Youssef Meité foi o terceiro, com 10s02.