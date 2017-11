Em casa, Weavers luta por avanço até a final

Depois de ter encerrado a primeira fase com a melhor campanha da classificação geral e, com isso, garantido a vaga diretamente nas semifinais, pulando duas etapas dos playoffs, o Americana Weavers enfrenta o São Carlos Bulldogs, neste domingo, às 10 horas, em busca de um lugar na decisão da Conferência Caipira do Campeonato Paulista de Flag Football, modalidade derivada do futebol americano. O confronto será realizado no campo do Piratas Rugby, no Parque Novo Mundo, em Americana. A entrada é gratuita.

Este será o primeiro confronto entre as duas equipes na história. De acordo com o técnico do time americanense, Rafael Camargo, a expectativa é de um jogo muito disputado e equilibrado. “O Bulldogs é um time experiente e dono de uma das melhores defesas do campeonato. Será uma partida decidida nos detalhes. Estamos focados e contamos com o apoio da torcida em busca dessa vitória”, destacou.

Na temporada regular, o Weavers somou cinco vitórias e apenas uma derrota, com o melhor ataque do campeonato, com 152 pontos, uma média de 25,3 por partida. Quem passar no confronto entre Weavers e Bulldogs enfrentará na final o vencedor de Avaré Scorpions e Ponte Preta Gorilas. O regulamento do Campeonato Paulista prevê que o campeão da Conferência Caipira duele diante do vencedor da Conferência Metropolitana para definir quem levanta a taça.