Em casa, Kyrgios vence norte-americano e é campeão em Brisbane

O tenista australiano Nick Kyrgios conquistou neste domingo seu primeiro título em casa. Em Brisbane, como preparação para o Aberto da Austrália, ele venceu na final o norte-americano Ryan Harrison por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h13min de confronto.

Aos 22 anos, o 21º colocado do ranking faturou seu quarto título na carreira, o primeiro desde 2016. Harrison, atual 47º, buscava a segunda conquista na carreira. Com o rendimento exibido ao longo do torneio, Kyrgios mostrou estar em boas condições para disputar o Aberto da Austrália, a partir do dia 15.

LEIA TAMBÉM: Rogerinho estreará contra Shapovalov no Torneio de Auckland

Nem mesmo as dores no joelho esquerdo que exigiu ao longo da semana atrapalharam o tenista neste domingo. Durante a decisão, ele trocou a proteção no local e não demonstrou qualquer sinal de desconforto.