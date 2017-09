Em ação por Rio-2016, polícia faz buscas na casa de Arthur Soares em Paris

Um funcionário da casa confirmou à reportagem que o apartamento é de propriedade de Arthur Soares. A pessoa informou ainda que nem o empresário, nem Eliane Cavalcante, sua sócia, estavam no local no momento das buscas da polícia. A funcionária, porém, não quis confirmar que houve buscas da polícia, nem o que foi apreendido pelos investigadores.

Arthur Soares é ex-proprietário do Grupo Facility, empresa que firmava contratos de prestação de serviços com o governo do Rio de Janeiro na época do governo de Sérgio Cabral. Nessa época, o Facility somava contratos da ordem de R$ 3 bilhões.

As investigações realizadas pelo Ministério Público Financeiro de Paris, em parceria com o Ministério Público Federal do Brasil, indicam que outra empresa de Soares, a Matlock Capital Group, com sede em Miami, teria sido responsável por duas transferências de um total de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 6,3 milhões) para membros do Comitê Olímpico Internacional (COI), que teriam recebido o dinheiro às vésperas da escolha do Rio como sede dos Jogos de 2016.

As suspeitas indicam que Soares seria o pivô de um esquema de propinas pagos em troca dos votos dos delegados do COI em favor do Rio. As empresas de Soares receberiam em retorno contratos com o governo do Estado.

Os procuradores da França e do Brasil suspeitam ainda que o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, teria não só articulado a campanha em favor da escolha do Rio, como participado ativamente do esquema de pagamento de propinas. A suspeita deu origem à operação Unfair Play, que está em curso nesta terça-feira.