Elise e Taiana vencem duelo brasileiro no 1º dia do Mundial de Vôlei de Praia

Na competição masculina, a única dupla nacional a jogar neste primeiro dia do Mundial de 2017 foi a formada por Evandro e André. Eles sofreram muito e chegaram a salvar até match point no segundo set, mas venceram os holandeses Varenhorst (atual vice-campeão mundial) e Van Garderen, de virada, com parciais de 20/22, 23/21 e 15/7.

Já as também brasileiras Maria Elisa e Carol Solberg não precisaram entrar em quadra para bater as ruandesas Nzayisenga e Mutatsimpudu. As adversárias não compareceram e perderam o confronto por W.O..

A dupla Elise Maia/Taiana venceu, nesta sexta-feira, o duelo brasileiro contra Bárbara Seixas/Fernanda Berti que travaram na abertura do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, em Viena, na Áustria. Elise e Taiana perderam o primeiro set, mas viraram o jogo e conquistaram a vitória por 2 a 1, de virada, com parciais de 10/21, 21/16 e 17/15.

No confronto, Evandro se destacou no saque ao contabilizar oito aces de um total de nove da parceria brasileira neste fundamento, enquanto André exibiu força no bloqueio com cinco pontos obtidos ao parar ataques dos adversários.

O Mundial de Vôlei de Praia, realizado a cada dois anos desde 1997, é a competição mais importante da temporada e dará 1.600 pontos aos campeões no ranking mundial.

LEIA TAMBÉM: Zverev vence de virada e vai à semifinal do Torneio de Munique

Ao todo, nove duplas brasileiras disputam o Mundial, realizado em uma ilha no meio do Rio Danúbio, que corta a cidade de Viena. Todas lutam pelo título na competição em que o Brasil defende a sua hegemonia como maior vencedor da história da competição nas disputas masculina e feminina. Desde então, são cinco medalhas de ouro no feminino e outras quatro no masculino.

PRÓXIMOS JOGOS – Maria Elisa e Carol Solberg voltarão a jogar neste sábado, às 5 horas (horário de Brasília), contra Pishcke e Broder, do Canadá. No mesmo dia e horário, a dupla Ágatha/Duda fará sua estreia contra o time queniano Gaudencia/Too.

Álvaro e Saymon entram em quadra pela primeira vez no torneio para enfrentar Williams e Phillips, de Trinidad e Tobago, às 8h (de Brasília). Uma hora depois, será a vez de Alison e Bruno Schmidt, campeões olímpicos e mundiais, estrearem diante dos moçambicanos Nguvo e Tovela. Pedro Solberg e Guto medirão forças com os sul-africanos Naidoo e Williams, às 11 horas.

No feminino, Bárbara Seixas e Fernanda tentarão se recuperar contra Manhica e Muianga, também de Moçambique. Larissa e Talita – que recentemente venceram a etapa da Polônia do Circuito Mundial – irão duelar com as austríacas Strauss e Holzer, às 12 horas (de Brasília). Por fim, Elize Maia e Taiana terão pela frente as suíças Heidrich e Vergé-Dépré, às 14 horas.