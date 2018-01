Dupla de Americana fica em 5º no Open de Corumbataí

Foto: Divulgação

Representando a equipe de vôlei de praia de Americana, a dupla formada por Kirsthenn Bricola e Júnior Milton encerrou o 12º Open de Vôlei de Praia na quinta colocação. A competição foi realizada no último fim de semana na cidade de Corumbataí-SP.

Marcos Valério e Sidnei Nascimento, de Vinhedo, foram os campeões da competição. Depois de terem vencido duas das três partidas da primeira fase, os americanenses perderam nas quartas de final e tiveram que ficar com o consolo ao vencer a disputa pelo quinto lugar.

“Foi uma participação bem produtiva, por se tratar de início de temporada. São atletas que ainda precisam de uma experiência e só vão adquirir em competições”, comentou o técnico da dupla, Saulo Biancarelli. Kirsthenn Bricola e Júnior Milton voltam a competir já neste fim de semana, nos dias 13 e 14 =de janeiro, no Torneio Beach Volley de Praia Grande, no litoral sul do Estado