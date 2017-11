Dueñas chama 17 para último teste do Brasil antes do Mundial de Handebol feminino

A menos de um mês do início do Mundial, que será disputado na Alemanha, o técnico da seleção brasileira feminina de handebol, o espanhol Jorge Dueñas, anunciou nesta quinta-feira a convocação de 17 jogadores para o último torneio de preparação. A partir do próximo dia 20, o Brasil estará na Romênia e enfrentará as donas da casa, a Polônia e a Macedônia.

A equipe campeã mundial em 2013 está com um grupo bem diferente, mesclado entre atletas que vem integrando o elenco nos últimos anos e outras com grande potencial para o restante do ciclo olímpico até os Jogos de Tóquio-2020.

O treinador do Brasil pretende levar a análise do grupo até os momentos finais para definir as 16 que seguem para o Mundial da Alemanha, de 1.º a 17 de dezembro. “A ideia é ter as 17 jogadoras nesse torneio e definir o grupo para o Mundial. Será uma importante preparação na Romênia com jogos com esses três países”, resumiu Jorge Dueñas.