Duas parcerias femininas do Brasil avançam invictas no Mundial de Vôlei de Praia

As duplas brasileiras Elize Maia/Taiana e Maria Elisa/Carol Solberg se classificaram, nesta segunda-feira, para a próxima etapa do Mundial de Vôlei de Praia, disputado em Viena, na Áustria. Ambas concluíram a fase de grupos da competição invictas e na primeira posição em seus grupos.

O time formado pela capixaba Elize Maia e pela cearense Taiana arrasou as moçambicanas Manhica e Muianga por 2 sets a 0, com parciais de 21/5 e 21/8, em apenas 23 minutos de partida. E apesar do triunfo obtido com extrema facilidade nesta segunda, Taiana destacou o grau de dificuldade do Grupo H – que tinha duas equipes brasileiras e um forte time da Suíça – e demonstrou confiança para a sequência da dupla no torneio considerado o mais importante da temporada.

“Esse era o grupo da morte, porque Anouk e Joana (suíças) estão em grande fase na temporada. Ficar em primeiro lugar no grupo é muito bom para nós porque dá motivação e energia para a próxima batalha. E é mais especial para mim porque é meu quarto Campeonato Mundial na carreira e no último fiquei com o vice-campeonato. Cada partida é uma nova oportunidade para mim, nova concentração, novo desafio. É nosso melhor momento na temporada, tivemos dificuldades no começo e estou orgulhosa da nossa equipe”, comentou Taiana.