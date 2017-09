Dirigente crê que Brasil ganhará confiança após boa campanha no Mundial de Judô

“Tem algo especial na competição por equipes mistas e gostei muito da energia. Então, é um pouco diferente, mas é muito bom. O resultado de seis não demonstra a realidade do que foi o confronto, pois foram lutas muito divididas, algumas decididas por detalhes no ‘Golden Score’. É um ótimo resultado para começarmos a nos preparar para os Jogos de Tóquio”, disse.

Maria Portela, outra atleta que chegou à final por equipes mistas no Mundial, ressaltou que a introdução da categoria foi positiva para que o Brasil possa desenvolver judocas fortes tanto no feminino quanto no masculino.

LEIA TAMBÉM: Karolina Pliskova e Simona Halep ganham e avançam às semifinais em Cincinnati

“Estou bem satisfeita com nossos resultados, apesar de não conseguirmos marcar nenhum ponto na final. Estou muito feliz com a medalha de prata. A competição por equipes mistas deu certo para os atletas do Brasil, pois nossa seleção é formada por judocas talentosos tanto no masculino quanto no feminino. Entrar no tatame e lutar não só por você, mas por todos que estão com você na equipe. Nós somos muito bons nisso”, enfatizou.

O selecionado nacional terminou o campeonato com um ouro, duas pratas e dois bronzes, na sua melhor participação em Mundiais fora de casa. O torneio da Hungria também consagrou a judoca Mayra Aguiar, a primeira mulher brasileira bicampeã mundial, além da inédita dobradinha dos pesos pesados David Moura e Rafael “Baby” Silva – prata e bronze, respectivamente.