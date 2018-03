Dimitrov volta a oscilar e cai na 3ª rodada no Masters de Miami

O tenista búlgaro Grigor Dimitrov voltou a oscilar neste domingo e se despediu de forma precoce do Masters 1000 de Miami. Com uma atuação apática na quadra dura do torneio norte-americano, o atual número quatro do mundo foi batido pelo francês Jeremy Chardy por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h25min.

Diante do número 90 do ranking, Dimitrov sofreu duas quebras de saque, uma em cada set. No segundo, sequer ameaçou o serviço do rival. Chardy soube aproveitar suas oportunidades e avançou às oitavas de final. Seu próximo adversário vai sair do duelo entre o argentino Diego Schwartzman, que vive boa fase, e o canadense Milos Raonic.

Com mais esta queda precoce, Dimitrov mantém a irregularidade na temporada, após boas atuações nos dois primeiros meses do ano. Após ser vice-campeão em Roterdã – perdeu para o suíço Roger Federer na final -, o tenista da Bulgária foi eliminada na estreia em Dubai, quando era o maior favorito ao título, e também no Masters de Indian Wells, na semana passada.

Ainda neste domingo, o local John Isner bateu o russo Mikhail Youzhny e também se garantiu nas oitavas de final. Ele levou a melhor no confronto pelo placar de 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Na sequência, ele vai duelar com o croata Marin Cilic, atual número três do mundo e vice-campeão do Aberto da Austrália.