Dimitrov vence Kyrgios em Cincinnati e fatura seu 1º título de Masters 1000

O búlgaro Grigor Dimitrov conquistou neste domingo o principal título da sua carreira. Para isso, o número 11 do mundo superou o australiano Nick Kyrgios, o 23º colocado no ranking da ATP, na decisão do Masters 1000 de Cincinnati, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1 hora e 25 minutos.

A final do evento norte-americano, realizado em quadras duras, foi a primeira de Dimitrov e Kyrgios em um Masters 1000. E o resultado acabou sendo o mesmo do único confronto anterior entre eles, em 2015, no Masters 1000 de Indian Wells, com triunfo do búlgaro.

A nova vitória de Dimitrov sobre Kyrgios vai colocá-lo entre os dez melhores tenistas do mundo na próxima atualização do ranking da ATP, nesta segunda-feira. E o resultado também lhe assegurou o sétimo título da carreira e o terceiro em 2017, ano em que já havia levado a taça em Sofia e Brisbane.