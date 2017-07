Di Grassi segura Vergne, vence penúltima prova da Fórmula E e assume a liderança

O brasileiro Lucas Di Grassi venceu de ponta a ponta neste sábado a primeira das duas corridas da etapa de Montreal, a derradeira da Fórmula E. O resultado levou Di Grassi à liderança da competição e agora ele só depende de suas forças para ser campeão pela primeira vez. A última prova da temporada acontece neste domingo, às 17h (de Brasília).

Apesar de não ter perdido posições durante toda a corrida, o brasileiro precisou segurar nas últimas voltas a pressão do francês Jean-Éric Vergne, que terminou na segunda colocação. Quem completou o pódio foi o também francês Stéphane Sarrazin, que conteve as investidas do suíço Sébastien Buemi, até então líder do campeonato.

Buemi foi o principal destaque da corrida. Após bater no treino classificatório e perder dez posições no grid para trocar a bateria do carro, o suíço caiu para 16ª colocação após a largada e então começou uma corrida de recuperação.