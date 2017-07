Destaque, Tandara admite que Brasil errou muito, mas elogia ‘atitude’ da seleção

A seleção brasileira feminina de vôlei precisou de 2h32min em quadra para derrotar a Turquia por 3 sets a 2 (24/26, 25/17, 25/18, 22/25 e 15/13), neste domingo, na casa da rival, em Ancara, onde a torcida local empurrou as adversárias e dificultou a vida do time nacional, que defendia amplo favoritismo no confronto válido pelo Grand Prix. Após o confronto, a oposta Tandara, que ao lado de Rosamaria foi a maior pontuadora do jogo, com 20 acertos, admitiu que o Brasil errou mais do que o normal, mas elogiou a postura exibida em quadra pela equipe nacional nos momentos de pressão.

“Nesse jogo tivemos muitos altos e baixos, mas isso tudo vai servir para o nosso crescimento. Foi o primeiro tie-break desse grupo e gostei da nossa atitude em quadra. Brigamos em todos os momentos mesmo cometendo muitos erros. Esses dois pontos serão importantes na nossa busca pela classificação para fase final”, disse Tandara, por meio de declarações reproduzidas pelo site oficial da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

LEIA TAMBÉM: Maria Elisa e Carol Solberg vencem duas vezes e estão na final de Haia

O resultado apertado fez o Brasil somar apenas dois pontos e fechar esta primeira semana de disputas da competição no quinto lugar, atrás de Sérvia, Estados Unidos, Holanda e República Dominicana – as cinco mais bem colocadas desta fase, além da China, país-sede da fase final, avançarão para o estágio que definirá as campeãs da competição.