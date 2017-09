Demoliner estreia com vitórias nas duplas masculinas e mistas no US Open

O brasileiro Marcelo Demoliner fez grande estreia no US Open, nesta sexta-feira. Ele venceu as duas partidas que disputou, nas duplas masculinas e nas mistas. Último brasileiro a estrear na competição adulta, ele se garantiu na segunda rodada das duplas masculinas, ao lado do neozelandês Marcus Daniell, ao vencer os espanhóis Fernando Verdasco e Pablo Carreño Busta por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (3/7) e 6/4.

Na segunda rodada, ele fará um confronto nacional com Bruno Soares. O mineiro e o escocês Jamie Murray, que formam a parceria cabeça de chave número quatro, garantiram o lugar na segunda rodada com triunfo na quinta-feira. Eles devem se enfrentar neste sábado – a programação ainda não foi confirmada pela organização.

Rogério Dutra Silva, e seu parceiro, o italiano Paolo Lorenzi, também seguem vivos na chave. Já Marcelo Melo e André Sá, e seus companheiros, já se despediram da disputa nas duplas masculinas.