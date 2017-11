De virada, Grigor Dimitrov vence Jack Sock e avança à decisão do ATP Finals

Foi sofrido e de virada, mas o búlgaro Grigor Dimitrov conseguiu neste sábado a sua classificação à grande decisão do ATP Finals, em Londres, que reúne os oito melhores tenistas da temporada. O atual número quatro do ranking mundial derrotou o surpreendente norte-americano Jack Sock por 2 sets a 1 – com parciais de 3/6, 6/0 e 6/3.

Neste domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), Grigor Dimitrov enfrentará na decisão outra surpresa da competição. O rival será o belga David Goffin, que na outra semifinal eliminou ninguém menos que o suíço Roger Federer, então o maior favorito ao título na quadra montada na O2 Arena, em Londres.

LEIA TAMBÉM: Anthony Joshua não luta bem, mas mantém título mundial diante de 78 mil pessoas

Além de lutar pelo maior título de sua carreira, o búlgaro terminará o final de semana comemorando a ascensão no ranking mundial da ATP. Qualquer que seja o resultado neste domingo, Grigor Dimitrov também subirá da quarta para a inédita terceira colocação, desbancando o alemão Alexander Zverev.