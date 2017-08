De olho em medalhas, Isaquias estreia no Mundial de Canoagem nesta quinta

Se não houver surpresas, Isaquias deverá se encontrar na final com seu maior adversário, o alemão Sebastian Brendel, que é tricampeão olímpico. Ele desbancou o brasileiro em duas provas nos Jogos Olímpicos do Rio. Além disso, foi ouro no C1 1000m em Londres, em 2012.

O baiano remará a classificatória do C1 masculino 1000m ao lado do dono da prata no último Mundial, o checo Martin Fuksa. O brasileiro precisa garantir a primeira posição na bateria para passar para a Final A, sem competir a semifinal.

Dono de três medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, sendo duas de prata (C1 1000 metros e C2 1000 metros com Erlon de Souza) e uma de bronze (C1 200m), Isaquias Queiroz estreia nesta quinta-feira no Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, em Racice, na República Checa.

Isaquias também vai competir no C2 1000m ao lado de Erlon de Souza, seu parceiro na Rio-2016. Em sua quarta participação em Mundiais, Isaquias soma seis medalhas (três de ouro e três bronze) das sete já conquistadas pelo time brasileiro.

Nesta quinta, estão marcadas também as disputas de C2 feminino 500m, K1 masculino 1000m e C1 Masculino 1000m. A primeira participação brasileira do dia é de Andrea Oliveira e Angela Silva, no C2 Feminino 500m. É o primeiro Mundial após a inclusão da prova no Programa Olímpico. Apenas a primeira embarcação garante uma vaga direta na final – do segundo ao sétimo lugar disputam a semifinal.

O dia também marca a estreia dos brasileiros no caiaque, com Vagner Souza, no K1 Masculino 1000m. Ele remará ao lado de dois medalhistas olímpicos: o russo Roman Anoshkin, bronze no Rio, e o checo Josef Dostál, prata nos Jogos do ano passado e também no Mundial.

PARACANOAGEM – No Mundial de Paracanoagem, realizado simultaneamente até sábado, o Brasil tenta ampliar seu status de potência mundial. Os brasileiros participantes são: Caio Ribeiro (bronze na Paralimpíada Rio-2016), Luís Carlos Cardoso, Igor Alex Tofalin, Debora Bnevides, Mari Santili e Adriana Azevedo.

Nesta quarta, foram realizadas as eliminatórias e semifinais das provas do caiaque, com brasileiros em todas as disputas, e as provas na canoa. O saldo do dia foi o tetracampeonato de Luís Carlos Cardoso no VL1, cinco classificações para Final A e uma Final B.