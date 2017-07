Dantas faz parte de programa de treinamento antes do Brasileiro

O atleta americanense Gustavo Dantas, de 14 anos, está em Palmas (TO) após ser convocado pela CBTri (Confederação Brasileira de Triatlhon) para participar de um programa de treinamento, entre os dias 3 e 9 deste mês, que termina com a participação dos atletas chamados no Campeonato Brasileiro Infantil e Infanto Juvenil, que serve ainda como seletiva para os Jogos Sul-Americanos da Juventude.

O programa de treinamento da CBTri funciona como um trabalho para a descoberta antecipada de possíveis talentos e desenvolvimento dos mesmos, com o objetivo da formação dos triatletas em longo prazo.

“No mês de março deste ano, fui convocado pela CBTri para representar o Brasil no Sul-Americano, que aconteceu em Montevidéu, no Uruguai. A minha expectativa para esta prova de julho é ter um bom desempenho e alcançar os meus objetivos e dos meus treinadores” destaca Dantas.