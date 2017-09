Croácia sofre, mas vence Kosovo e retoma liderança do Grupo I nas Eliminatórias

Em jogo adiado pela chuva no sábado, a Croácia confirmou o favoritismo neste domingo e derrotou a seleção de Kosovo por 1 a 0, em Zagreb, em duelo válido pelo Grupo I das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo da Rússia.

O resultado deixou a seleção croata na liderança da chave com 16 pontos, dois na frente da Ucrânia, três da Islândia e cinco da Turquia. Já Kosovo é lanterna do grupo, com apenas um ponto somado, e não tem mais chances de ir ao Mundial de 2018.

Mas, apesar da fragilidade do adversário, a Croácia teve dificuldades para confirmar o favoritismo. Venceu apenas com um gol marcado já aos 29 minutos do segundo tempo, feito pelo defensor Domagoj Vida.