Corte de orçamento do Ministério do Esporte será revisado, diz Leonardo Picciani

O ministro do Esporte, Leonardo Picciani, afirmou nesta quinta-feira que o governo federal revisará o corte de 87% no investimento da pasta. A informação foi dada a jornalistas nesta quinta-feira, durante a abertura do Encontro Nacional de Editores, Colunistas, Repórteres e Blogueiros (Enecob), em Brasília. O corte estava previsto na proposta de Lei Orçamentária Anual enviada à Câmara dos Deputados em setembro.

Leonardo Picciani explicou que a decisão foi tomada após uma reunião entre ele e o presidente Michel Temer (PMDB), realizada no início desta semana. O ministro garantiu que ao menos R$ 630 milhões serão destinados à pasta no próximo ano.

De acordo com a assessoria do Ministério dos Esportes, Leonardo Picciani ainda tentará negociar o valor, com objetivo de igualar o orçamento de 2018 ao de 2017. A negociação deverá ocorrer através de emendas no Congresso Nacional.