Corrida em prol do Boldrini muda de trajeto

Foi lançada na última semana a 12ª Caminhada e Corrida Mais Vida 3M Boldrini, em Campinas, que visa arrecadar fundos para o Centro Infantil Boldrini e que neste ano terá um novo trajeto, com a saída sendo feita pela primeira vez no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim.

O evento será realizado no dia 13 de agosto, com largada às 8h. A prova de caminhada terá seis quilômetros de percurso, enquanto a corrida poderá ser feita nesta mesma distância e também nos 10 quilômetros.

As inscrições estão abertas já podem ser feitas através do site da Noblu Sports, empresa organizadora do evento, com variação dos preços de acordo com a venda das inscrições de cada lote disponível. O primeiro lote custa R$ 85, o segundo R$ 90, o terceiro R$ 95 e, por fim, as inscrições no quarto lote custarão R$ 100.