Corinthians/Guarulhos derrota o Botafogo e garante vaga na Superliga Masculina

O projeto liderado pelo líbero Serginho com o Corinthians e a Prefeitura de Guarulhos (SP) começou a dar frutos rapidamente. Apenas dois meses após a apresentação oficial, o Corinthians/Guarulhos-SP está na Superliga Masculina de Vôlei Masculino. A vaga foi garantida neste domingo com a vitória sobre o Botafogo-RJ por 3 sets a 1 – com parciais de 25/20, 25/20, 28/30 e 25/19 -, que garantiram ao time paulista o título da Taça Ouro, realizada no ginásio Oscar Zelaya, no Rio.

A competição reuniu os dois últimos colocados da Superliga 2016/2017 – o Castro, do Paraná, e o São Bernardo Vôlei, de São Paulo, que se associou ao Corinthians/Guarulhos -, e dois participantes da Superliga B de 2017 – o Botafogo e o Rádio Clube/AVP, do Mato Grosso do Sul -, que se enfrentaram em turno único.

Após três rodadas, o Corinthians/Guarulhos terminou na liderança com sete pontos, seguido do time paranaense com seis. O Botafogo terminou em terceiro lugar com cinco e a equipe sul-matogrossense ficou na lanterna sem pontuar.