Copa de Judô abre Centro de Lutas de Hortolândia

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

O Centro de Especialidades em Artes Marciais, recém-inaugurado em Hortolândia, programou a sua primeira competição oficial nos novos tatames do espaço. Será a Copa Hortolândia de Judô de 2017, com organização da Federação Paulista e da Associação Hortolandense de Judô.

A competição será realizada no próximo sábado, a partir das 9h30, com participação de atletas de dezenas de cidades, divididos em sete categorias. Segundo a Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, judocas de todas as idades, a partir dos 9 anos, utilizarão as recém-inauguradas instalações na disputa dos troféus de suas respectivas categorias. O público poderá acompanhar gratuitamente a competição.

O Centro de Especialidades em Artes Marciais fica na rua Brigadeiro Faria Lima, 410, no bairro Vila Real. O local atende atualmente cerca de 2 mil alunos da modalidade, com estrutura de mais de 2 mil metros quadrados espalhada por cinco tatames.