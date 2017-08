Contra China na estreia da fase final do Grand Prix, saque será aposta do Brasil

A seleção brasileira feminina de vôlei começa nesta quarta-feiura a disputa da fase final do Grand Prix, que será disputada na cidade de Nanjing, na China. O primeiro jogo do Brasil será às 8h30 (de Brasília), contra as donas de casa, que são as atuais campeãs olímpicas – ouro no Rio-2016.

A seleção do técnico José Roberto Guimarães terminou a fase de classificação em terceiro lugar, com 18 pontos (seis vitórias e três derrotas). A anfitriã China ficou na sétima colocação, com 13 (cinco vitórias e quatro derrotas).

Brasil, China e Holanda formam o Grupo J do torneio e a chave K conta com Sérvia, Estados Unidos e Itália. As equipes se enfrentam em seus grupos e as duas melhores passarão às semifinais. A seleção brasileira é a atual campeã e luta pelo seu 12.º título da competição.