Conta de Nuzman na Suíça pode ter recebido repasses de federação de suspeito

Lamine Diack, hoje detido, é suspeito de ter cobrado US$ 2 milhões para dar seu apoio ao Rio. No momento da votação, em 2009, o senegalês era o presidente da poderosa Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês), um dos pilares do movimento olímpico.

Carlos Arthur Nuzman, presidente do COB (Comitê Olímpico do Brasil) e do Comitê Rio-2016, manteve uma conta na mesma cidade do COI (Comitê Olímpico Internacional), na Suíça, e repassou os seus dados para a entidade controlada por Lamine Diack, acusado de ter recebido dinheiro em troca de votos para a cidade brasileira sediar os Jogos de 2016.

Em um dos e-mails retirados de seu computador, no dia 27 de junho de 2014, Carlos Arthur Nuzman escreveu para Laetitia Theophage, da IAAF, uma mensagem na qual colocava os dados de uma conta na Suíça. Tratava-se de um depósito que deveria ser realizado no banco Societe General Private Banking, instituição financeira dedicava a administrar grandes fortunas. Laetitia, o jornal O Estado de S.Paulo apurou, era a assistente pessoal do então presidente da IAAF, o próprio Lamine Diack.

Com a conta bancária, Carlos Arthur Nuzman indicava para onde a IAAF deveria fazer um depósito. “Depois de seu pedido, informo abaixo os detalhes de minha conta bancária”, escreveu Nuzman. O local do banco também é revelador: Lausanne, cidade sede do COI e para onde Nuzman viajou com grande frequência entre 2009 e 2016, durante a preparação do Rio de Janeiro.

O e-mail não detalha o valor do depósito que seria realizado nem o motivo. Na mensagem, porém, ele “agradece” Laetitia Theophage por sua ajuda na organização de uma viagem e encerra com “saudações olímpicas”. Em março de 2014, Carlos Arthur Nuzman havia sido escolhido por Lamine Diack para ser um dos sete membros de uma recém criada Comissão de Ética da IAAF.

Não se exclui, entre fontes próximas do caso, que o depósito tenha algum motivo relacionado com seu cargo na entidade de Lamine Diack. Mas, ainda assim, procuradores querem saber sobre a movimentação desta conta e eventuais transferências durante o período no qual as obras no Rio ocorreram.

Ao investigar e prender o senegalês, a polícia francesa considerou que a comissão da qual Carlos Arthur Nuzman fazia parte jamais agiu diante da corrupção conduzida pelo chefe da entidade. Em 2015, o africano passou a ser alvo da polícia e, depois de seu indiciamento, o COI optou por retirar seu cargo de membro de honra.

Agora, um dos trabalhos dos investigadores será o de apurar se a conta em nome de Carlos Arthur Nuzman serviu para algum objetivo de campanha. Para isso, o Ministério Público Federal pedirá a cooperação da Suíça, o que pode ainda levar algumas semanas para se tornar efetivo.

O jornal O Estado de S.Paulo apurou que um fluxo ainda importante de dinheiro passou pelos Estados Unidos e pelo Caribe, o que exigiu a cooperação da Justiça norte-americana e da Grã-Bretanha. Nuzman insiste que não tem um salário como presidente do COB. Mas, em sua casa, R$ 480 mil em cinco moedas diferentes foram encontradas. “O trabalho a partir de agora é o de seguir o dinheiro”, contou à reportagem um dos agentes implicados na operação.