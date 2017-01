Conselho se reúne para avaliar projetos de esportes da cidade de São Paulo

O pontapé inicial para tirar do papel projetos que envolvem esporte e lazer na cidade de São Paulo será dado nesta segunda-feira. O Conselho Gestor, formado por Raí, Magic Paula, João Paulo Diniz, Paulo Nigro, Hugo Passarelli e Fábio Igel, vai se reunir com o secretário de esportes e lazer da cidade, Jorge Damião. Na pauta estará o Plano de Metas para 2017.

“Nossa ideia é trabalhar em duas frentes. Enquanto o esporte é uma ferramenta de inclusão social, o lazer é a sala de estar da felicidade. Vamos trabalhar muito forte esses conceitos e mostrar que as pessoas têm grande paixão pela cidade, pelo esporte e pelo lazer”, comentou Jorge Damião.

LEIA TAMBÉM: Murray supera Berdych em Paris e fica a uma vitória da liderança do ranking

O secretário revela que o projeto é de longo prazo, pensando na São Paulo de 2054. O objetivo principal é aumentar a atividade física da população e diminuir o sedentarismo. “Nosso projeto vai se chamar São Paulo Cidade Ativa. Queremos valorizar a atividade física, mas de forma alegre e leve. Queremos aumentar o tempo de prática esportiva dos habitantes”.

Uma das ideias é usar a caminhada para tirar as pessoas de casa. “Nossa Virada Esportiva será totalmente diferente, com seminário internacional de esportes. São Paulo precisa estar entre as grandes cidades no mundo no esporte. E vamos realizar a Caminhada das Américas, num trajeto que chega ao Memorial da América Latina e lá teremos uma grande feira de food truck representando cada país”.

A pedido do prefeito João Doria (PSDB), a secretaria terá de usar a criatividade para realizar os projetos. “Estamos buscando parcerias, pois a cidade não tem condições de bancar algumas coisas”, afirmou. Entre as iniciativas está o lançamento de uma escola pública de esgrima, em um clube-escola na Vila Maria (zona norte). O espaço já está sendo vistoriado. “Estamos conversando com bancos e praticamente fechamos um programa com a Caixa, de 10 corridas de rua, que se chamará Corrida da Cidadania, em locais periféricos da cidade. Vamos dar oportunidade às pessoas de participar”.

LEIA TAMBÉM: Após 6 títulos de Grand Slam, Djokovic encerra parceria com Boris Becker

Também haverá investimento no rúgbi, foi fechado seis partidas para o Pacaembu. “Estamos conversando para ter investimento em uma escola no antigo Clube Esperia”, diz Jorge Damião.

Ele reconhece que os equipamentos esportivos na cidade não estão muito bons. Por isso, a opção por projeto de gestão. Também pretende seguir à risca outra recomendação de Doria. “Vamos associar os projetos de esporte à saúde, educação, cultura e meio ambiente. A ideia é fazer uma integração”.