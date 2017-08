Comissão aprova e combate entre McGregor e Mayweather terá luvas menores

A Comissão Atlética de Nevada aprovou nesta quarta-feira o pedido de Floyd Mayweather Jr. e Conor McGregor para que o esperado combate entre eles seja disputado com luvas menores do que as usuais. Esta será mais uma excentricidade na luta de boxe entre um multicampeão da modalidade e um especialista em MMA, dono de cinturão no Ultimate Fighting Championship (UFC).

Tanto McGregor quanto Mayweather haviam manifestado o desejo de lutar com luvas menores. A comissão, então, decidiu atender o desejo dos lutadores e promoverá o combate com equipamentos de oito onças, e não de dez como estabelecido no regulamento. Trata-se de uma diminuição considerável, apesar de as luvas não ficarem tão pequenas quanto no MMA.

A diminuição das luvas aumenta a potência dos golpes e a possibilidade de um nocaute no aguardado combate. Por isso, foi bem vista pela comissão e seus dirigentes, já que deverá atrair ainda mais os olhares dos fãs de ambas as modalidades.