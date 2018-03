Com vitórias arrasadoras, Kyrgios e Carreño Busta avançam no Masters de Miami

O australiano Nick Kyrgios precisou de apenas 49 minutos para alcançar a terceira rodada do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, neste sábado. Foi o tempo necessário para superar o sérvio Dusan Lajovic pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Para tanto, o atual número 20 do mundo disparou sete aces e acertou 88% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Neste ritmo, não teve o saque ameaçado em nenhum momento da partida e ainda faturou quatro quebras de serviço sobre o 108º do ranking. Na sequência, Kyrgios vai enfrentar o italiano Fabio Fognini.

Atual 19º do mundo, o espanhol Pablo Carreño Busta também teve pouco trabalho para avançar em Miami nesta noite. Foram necessários apenas 45 minutos para derrubar o usbeque Denis Istomin ao ceder apenas um game. O placar: 6/1 e 6/0.

Na terceira rodada, o tenista da Espanha vai encarar o local Steve Johnson, que avançou ao eliminar o francês Adrian Mannarino por duplo 6/3.

Também avançaram neste sábado o local Jack Sock e o sul-africano Kevin Anderson. O primeiro passou pelo indiano Yuki Bhambri por 6/3 e 7/6 (7/3), enquanto o atual vice-campeão do US Open bateu o georgiano Nikoloz Basilashvili por 6/4 e 6/3. Na sequência, Sock duelará com o croata Borna Coric. Anderson vai pegar o russo Karen Khachanov.