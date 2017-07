Com Thiago Braz e fora dos 100m masculino, Brasil terá equipe menor no Mundial

O Brasil terá um decréscimo no número de representantes na primeira edição do Mundial de Atletismo após os Jogos Olímpicos do Rio. O País será representado no evento agendado para Londres, de 4 a 13 de agosto, por 34 atletas. Em comparação ao Mundial de 2015, realizado em Pequim, são 14 competidores a menos na lista de convocados, pois naquela oportunidade a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) chamou 48 nomes.

Agora, no evento agendado para o Estádio Olímpico de Londres, o Brasil contará com 34 representantes, sendo 20 no masculino e 14 no masculino. Eles foram selecionados através dos índices estabelecidos pela Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) e dos critérios fixados pela CBAt, que exigia que os competidores estivessem entre os 40 primeiros colocados no ranking mundial.

Ainda assim, dois atletas entraram pela cota da IAAF, casos de Eliane Martins, no salto em distância, e Allan Wolski, do lançamento do martelo. Já Geisa Coutinho até fez o índice nos 400 metros, mas ficou fora da convocação por estar apenas na 45ª posição no ranking. Além disso, o marchador Jonathan Riekmann, chamado para os 50km, pediu para ficar fora do Mundial por problemas de saúde.