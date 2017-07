Com seleção jovem, Zé Roberto prega cautela em estreia no Grand Prix

Com uma equipe renovada, às vésperas da abertura do Grand Prix, o técnico José Roberto Guimarães pregou cautela à seleção brasileira feminina de vôlei para o jogo contra a Bélgica, nesta sexta-feira, na Turquia. Para o treinador, o time belga evoluiu nos últimos anos e se tornou experiente.

“A Bélgica é uma equipe que está em ascensão e tem tradição no Grand Prix. Logicamente como estreia será um jogo nervoso e ansioso por parte dos dois times e espero que possamos ter um bom início de competição. Elas têm muitas jogadoras do ciclo passado e a maior parte do time joga fora da Bélgica”, diz Zé Roberto.

LEIA TAMBÉM: Cruzeiro bate Taubaté e fatura o pentacampeonato da Superliga Masculina de Vôlei

A preocupação com as belgas se devem também pela falta de experiência do time brasileiro, que vem sendo renovado aos poucos pelo treinador. Em Ancara, onde fará sua estreia, a seleção terá uma formação mista, com jogadoras mais experientes e outras mais jovens.